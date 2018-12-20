Акции растут, Дерипаска «уменьшается»

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Акции российской металлургической компании «Русал» в четверг утром выросли почти на четверть. Бумаги прибавили 24% сразу же после открытия торгов в Москве, вернув и укрепив таким образом позиции, потерянные несколько дней назад.

Так биржи отреагировали на сообщение американского Минфина: Вашингтон намерен в течение месяца снять санкции с трёх компаний Олега Дерипаски, включая и «Русал». Однако сам российский олигарх остаётся в чёрном списке.