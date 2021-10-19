В США провели обыски в домах Олега Дерипаски

Федеральное бюро расследований США провело обыски в домах родственников российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. Информацию СМИ подтвердили ФБР и представитель бизнесмена Лариса Беляева. По ее словам, Дерипаска не является собственником недвижимости, в которой прошли правоохранительные действия. Между тем, по данным американской печати, жилой дом в Вашингтоне, где были замечены сотрудники ФБР, принадлежит именно бизнесмену.

Беляева сказала, что обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Газета "Вашингтон пост", со ссылкой на источники заявила, что обыск проходил в рамках уголовного расследования деятельности Дерипаски.

В санкционном списке США 53-летний Дерипаска числится с 2018 года. Российский миллиардер попал в число бизнесменов, которых американский минфин считает близкими к президенту России Владимиру Путину. Имя Дерипаски фигурировало в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.