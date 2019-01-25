Джокович сыграет против Надаля в финале Australian Open

Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, где встретится с Рафаэлем Надалем.

В полуфинале Джоковичу, первой ракетке мира, противостоял француз Лука Пуй (28). Матч продолжался без малого полтора часа, все это время серб уверенно доминировал на корте. Итог встречи 6:0, 6:2, 6:2.

Финал Открытого чемпионата Австралии состоится 27 января. На корте Джокович встретится со своим извечным соперником Рафаэлем Надалем. В прошлом два теннисиста играли друг против друга уже полсотни раз: 27 матчей выиграл серб, 25 - испанец.

В последний раз теннисисты встречались в полуфинале Уимблдона в 2018 году, и тогда победу вырвал Джокович.