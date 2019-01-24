Карманная лаборатория из Польши ускорит лечение больных

Польский стартап, предлагающий новую мини-лабораторию Sens Dx, возглавляет Томаш Гондек. Он убежден, что устройство произведет настоящую революцию на рынке лабораторных исследований благодаря высокой точности и простоте в применении. Новинка открывает широкие возможности для диагностики и самодиагностики, это экономит время врачей и пациентов.

Томаш Гондек, SensDx: "Мы начали с возбудителей инфекционных заболеваний (это могут быть вирусы, бактерии или грибки). На этом этапе мы главным образом концентрируемся на микроорганизмах, вызывающих воспаление верхних дыхательных путей, мочеполовой системы. Следующий шаг - скрининг на онкозаболевания: сейчас мы выделяем биомаркеры, которые сможет распознавать наше устройство. Нас также интересует кардиология, наша мини-лаборатория поможет и здесь. Выяснилось, что и в ветеринарии она пригодна, а это, как мы знаем, также имеет самое прямое отношение к здоровью человека.

На первом этапе мы выведем новинку на польский и немецкий рынки, еще мы подумываем о Франции и Голландии. Затем, возможно, придет очередь Японии. Мы также хотим сделать вариант прибора, который будет востребован в развивающихся странах.

Лаборатория обойдется заказчикам в 99 евро. Проведение анализа пациентом или доктором будет стоить от 5 до 10 евро. В 5 евро вам обойдется тест на грипп, в 10 - онкоскриниг".