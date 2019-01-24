В Польше разработана карманнная лаборатория

В польском Вроцлаве небольшая компания предлагает оригинальную и компактную новинку - мини-лаборатория SensDx размером с ладонь позволяет быстро и недорого выявить инфекции, грибок или другие вызванные патогенными возбудителями недуги. Новинка разработана и протестирована при поддержке фондов Европейской политики сплочения. Производители обещают вывести ее на рынок в этом году.

Адам Юнка - один из членов динамичной команды Польского центра развития технологий. Он с коллегами проверяет с чувствительность нового прибора к тем или иным возбудителям болезней: "Мы в настоящий момент внимательно изучаем Streptococcus pyogenes (этот вид бактерий вызывает болезни горла) и гемофильную палочку. Она, кстати также приводит к воспалению горла и к другим заболеваниям".

... New Gallery 2019/1/9 SMART REGIONS | Developer Academy Naples originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1600 height 1200 SMART REGIONS | Developer Academy Naples originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1200 height 1600 SMART REGIONS | Developer Academy Naples originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1200 height 1600 SMART REGIONS | Developer Academy Naples originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1600 height 1200 SMART REGIONS | Developer Academy Naples originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1600 height 1200 SMART REGIONS | Developer Academy Naples originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1600 height 1200 SMART REGIONS | Developer Academy Naples originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1200 height 1600 SMART REGIONS | Developer Academy Naples originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1600 height 1200

Новое устройство позволит врачам быстро определить природу недуга, понять, идет ли речь о вирусной или бактериальной инфекции. Разработчики мини-лабоартории убеждены, что устройство поможет затормозить неоправданный прием антибиотиков.

...Итак, мазок из ротовой полости или горла взят, образец помещают в пробирку с реактивом. От начала тестирования до появления результата проходит не более 4 минут. Стоимость проекта оценивается в 10 миллионов евро, половину разработчики лаборатории получили по линии ЕС.

Стоимость новинки на рынке будет невысокой - чуть меньше 100 евро. На первом этапе мини-лаборатории будут поставляться только в больницы и медицинские центры.

Томаш Гондек, генеральный директор SensDx: "Речь идет о медицинском приборе, а значит, нам важно убедиться, что врачи ему доверяют, что выдаваемые результаты надежны. Через пару лет мы планируем расширить зону сбыта мини-лаборатории. К примеру, пациент сможет сделать анализ дома и переслать данные лечащему врачу. Доктор перезвонит и скажет, что делать дальше: если у пациента грипп, то врач порекомендует отдыхать дома, если что-то серьезнее, вызовет на очную консультацию".

Мини-лаборатория найдет применение и в ветеринарии. Правда, отмечают специалисты для четвероногих им придется скорректировать некоторые биотехнологические параметры устройства

Кристофер Марич, ветеринар: "Мы тестируем мини-лабораторию на лошадях, у которых ванамнезе была герпетическая и стрептококковая инфекция. Устройство позволяет очень быстро оценить состояние животных, поставить диагноз . Это важно так как отсюда лошади потом разъезжаются по всему свету".