Поиска самолета с футболистом прекращены

Прекращена операция по поиску самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала. Совместные усилия властей Нормандских островов, Великобритании и Франции позволили тщательно обследовать территорию почти в 4,5 тысячи квадратных километров. Также были изучены данные мобильной телефонной связи и изображения, полученные с помощью спутников, но ни к каким практическим результатам эти действия не привели —спасатели не смогли найти никаких следов самолета, пилота или пассажира.

Легкомоторный самолет с Эмилиано Салой и пилотом Дэйвом Ибботсоном в понедельник вечером вылетел из аэропорта французского города Нант в валлийский город Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Перед исчезновением Cала отправил брату аудиозапись со словами: "Я на борту самолета, который, кажется, разваливается на лету".

Выступавший ранее за французский клуб "Нант" 28-летний аргентинец 19 января официально вошел в состав валлийского клуба Кардифф.