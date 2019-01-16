Спасти мальчика Юлена

Спасателям на юге Испании так и не удалось добраться до двухлетнего Юлена, провалившегося в глубокую скважину в горах. Ширина отверстия - всего 25 см. Оно слишком узкое для взрослого человека, и после многочисленных попыток не удалось продвинуться более чем на 80 м , а глубина скважины - метров 100. Спасатели решили выкопать горизонтальный туннель с другой стороны склона.

"Мы начинаем копать боковой туннель, который достигнет глубины, на которой предположительно находится двухлетний Юлен. На самолёте министерства обороны прибыла команда спасателей-специалистов, последние участки туннеля будут прокапываться вручную. Мы работаем, веря и надеясь, что Юлен жив", - заявил представитель Гражданской гвардии Испании, полицейского военизированного формирования в подчинении МВД страны.

Юлен пропал в минувшее воскресенье на ферме родственников, куда его семья приехала на отдых. Никто их взрослых не увидел, как мальчик падал и не смог помочь. Скважину вырыли в прошлом месяце в поисках воды и оставили так без отметки.

Используя всасывающую машину для извлечения из отверстия мусора и грунта, спасатели нашли пакетик со сладостями и чашку, принадлежащие пропавшему малышу.

С его семьёй работают психологи: родители Юлена два года назад потеряли своего первого ребёнка в результате несчастного случая.