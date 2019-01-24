Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси призывает дать отпор евроскептикам. В интервью Euronews в преддверии общеевропейских выборов он признал серьёзной угрозу усиления критиков европейского единства:

_«Популисты нападают на на Европейский союз, на европейскую идею, на Европейский проект. (...) Франсуа Миттеран, бывший президент Франции, говорил, что национализм — это война. Так было в прошлом, так будет и в будущем. Убеждённые сторонники Европы не должны дожидаться выборов, они должны агитировать, бороться за свое видение будущего, за свои убеждения».

_

Пьер Московиси уверен, что противники евроскептиков должны активнее продвигать идею единой Европы:

_«Вы знаете, что господин Сальвини, мадам Ле Пен, господин Качиньский, господин Орбан, — все они ведут кампанию. У них есть план. Сторонникам единой Европы также нужен план. У них есть план против Европы — нам нужен план за Европу, а также за Еврозону. (...) Но сторонникам Европы нужно столь же агрессивно продвигать позитивную повестку, как популисты продвигают негативную».

_

Один из болезненных вопросов для Европы — «брексит». Московиси считает, что ЕС теперь надо занять выжидательную позицию.

_«Время уходит, часы тикают, и в этих условиях растёт угроза “брексита” без соглашения. (...) Я думаю, что нам лучше с Великобританией, а Великобритания сильнее внутри ЕС. Наше будущее в единстве. Так что теперь им решать, что они хотят делать. Наша дверь открыта».

_

В ходе выступления в Давосе Пьер Московиси уверял, что Евросоюз не хочет так называемого «жесткого брексита». Согласно действующему плану, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта.