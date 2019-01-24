Армении нужна экономическая революция - Пашинян

Повысить благосостояние населения и увеличить инвестиционную привлекательность страны. Такие задачи в экономике ставит перед собой премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На этой неделе он прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. В интервью Euronews он рассказал, что планируется делать для привлечения инвесторов из-за границы, а также о грядущей реформе в сфере налогообложения с целью развития "микробизнеса" в Армении.

"Необходимо превратить нашу политическую революцию в революцию экономическую. Для этого мы планируем максимально упростить действующие нормативные акты с тем, чтобы открыть наш экономический сектор. Будем развивать микробизнес, который будет освобожден от налогов", - заявил Пашинян.

О говоря о внешнеполитическом векторе, армянский премьер отметил: "Во внешней политике никаких радикальных изменений не будет. Однако особое внимание будет уделяться Евразийскому экономическому союзу. Поскольку это огромный рынок для армянского бизнеса".

В Давосе Пашинян встретился с руководством Европейского банка реконструкции и развития, которое поддержало Ереван в проведении намеченных экономических реформ. Также армянский премьер обсудил ряд проектов директором Российского фонда прямых инвестиций. Эта дискуссия прошла в преддверии поездки в Москву, куда Пашинян прибудет 25 января.