Лидер оппозиции провозгласил себя и.о. президента

Председатель парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о намерении создать переходный орган "для восстановления конституционного порядка" и объявил себя исполняющим обязанности президента и принес присягу. Дональд Трамп уже объявил, что официально признает Гуайдо главой Венесуэлы. Поддержать его, как сообщается, собираются и власти Канады.

Во многих городах Венесуэлы в среду прошли массовые акции протеста против второго срока президента НиколАса Мадуро. Демонстрации были организованы оппозицией, которая не признает результаты выборов. В манифестации в Каракасе приняли участие десятки тысяч человек, скандировавших "Свободу, свободу!".

Выборы президента прошли в Венесуэле в мае прошлого года. А 10 января Мадуро официально вступил в должность. При этом легитимность его переизбрания на второй срок не признали США, Евросоюз, большинство стран Организации американских государств (ОАГ) и участники латиноамериканской "Группы Лимы", кроме Мексики.

В свою очередь, сторонники Мадуро также вышли на улицы городов страны, демонстрируя поддержку президенту и решимость встать на борьбу с имеющей, по их мнению, место иностранной интервенцией. Они назвали лидеров оппозиции "террористами" и обвинили их в желании "продать Венесуэлу Соединенным Штатам".