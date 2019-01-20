Николасу Мадуро нашли замену

Глава Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провел митинг в Каракасе в рамках антиправительственных акций оппозиции, не признающей легитимным вступившего три недели назад на второй президентский срок Николаса Мадуро.

"Мы едины. Мы вышли на улицы. За нами международное сообщество. Кого оно признает в качестве лидера? Единственный легитимный институт (Национальная ассамблея), который готов взять на себя ответственность в любое время, вы можете быть в этом уверены", - заявил с трибуны во время митинга Гуайдо.

Накануне оппозиционный президенту конгресс объявил его узурпатором, а США и многие страны Латинской Америки назвали Национальную ассамблею единственным законным институтом страны.