"Нужно свергнуть диктатуру в Венесуэле"

"Необходимо приложить все усилия, чтобы свергнуть диктатуру в Венесуэле", - заявил президент Колумбии Иван Дуке во время встречи с госсекретарем США Майклом Помпео. Колумбия – одна из стран, по которым больнее всего ударил политический и экономический кризис в Венесуэле. По данным ООН, около 3 миллионов венесуэльцев были вынуждены покинуть свою страну. Около трети из них перебрались в соседнюю Колумбию. Еще полтора миллиона обосновались в других странах Латинской Америки.

"Все государства, которые разделяют такую ценность, как демократия, должны объединиться, чтобы свергнуть диктатуру в Венесуэле. Нужно сделать все необходимое, чтобы восстановить в этой стране демократию и конституционный порядок", - заявил Дуке.