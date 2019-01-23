Усэйн Болт завязал с футболом

С футболом не сложилось. Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт решил завершить футбольную карьеру и уйти из спорта в принципе.

В интервью спортсмен сказал: "Моя спортивная жизнь подошла к концу, теперь я займусь бизнесом. У меня много планов"

Болт после завершения карьеры в беге, где в коротких дистанциях ему не было равных на трех олимпиадах подряд, решил заняться футболом.

Легкоатлет проходил просмотры в нескольких профессиональных футбольных клубах, таких как "Боруссия" Дортмуд.

Подписал контракт с австралийской командой "Сентрал Кост Маринерс", отыграл за нее 2 товарищеских матча и даже забил два гола.

Но по истечению двух месяцев решил покинуть клуб из-за финансовых разногласий.

Ямаец - обладатель действующих рекордов мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).