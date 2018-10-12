Восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт, который недавно решил перейти из легкой атлетики в футбол, забил первые голы за клуб "Сентрал Кост Маринерс". В предсезонном матче австралийской А-Лиги против клуба "Макартур Вест Кост Юнайтед" ямайский спортсмен оформил дубль. Встреча закончилась победой команды Болта – 4:0.
Усейн Болт забил первые голы
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Усейн Болт забил первые голы
Олимпийский чемпион не раз говорил, что мечтал стать профессиональном футболистом. Полтора месяца назад спортсмен дебютировал за австралийскую команду, а в матче против "Макартур Вест Кост Юнайтед" он впервые вышел на поле в стартовом составе.
Усейн Болт – один из самых успешных легкоатлетов в истории мирового спорта. В его копилке – восемь олимпийских золотых наград, 11 медалей высшей пробы чемпионатов мира и восемь мировых рекордов.