Усейн Болт покидает австралийский футбольный клуб "Сентрал Кост Мэринерс".
Усейн Болт остался без клуба
Усейн Болт остался без клуба
Клуб высшего дивизиона чемпионата Австралии по футболу и восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт не смогли договориться по поводу контракта, спортсмен покинул расположение команды.
В начале августа Болт подписал соглашение с "Сентрал Кост Мэринерс", согласно которому он тренировался с командой, имея возможность для заключения профессионального контракта.
Ямайский спортсмен принял участие в двух товарищеских матчах, в одном из которых забил два мяча.
Сообщается, что стороны не смогли договориться о зарплате новоиспеченного футболиста - по информации СМИ, клуб предлагал Болту $150 тыс. в год, сам же ямаец хотел оклад в размере $3 млн в год.
Болт - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де- Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на этих дистанциях 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).