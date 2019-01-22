Торревьеха: соль Европы

Зима, которая как всегда приходит неожиданно, приносит множество неудобств европейцам. Приступы паники у водителей в Старом Свете вызывают заснеженные и покрытые льдом дороги. Основной способ борьбы с напастью - соль. И в этом плане настоящее спасение - озера в Торревьехе, расположенные в испанской провинции Аликанте. Здесь добывают порядка 700 тысяч тонн соли в год. Морским путем соль поставляют в Соединенное Королевство, Швецию и Норвегию и другие страны.

Только за последние пять месяцев в Торревьехе было добыто 175 тысяч тонн соли. Чтобы продукция была качественной, добытую из озер соль выдерживают в состоянии покоя в течение 60 дней, а затем декантируют: влажность соли не должна превышать четырех процентов.

Озера в Торревьехе не только источник соли для всей Европы. Ежегодно ежегодно сюда приезжает множество туристов: кто-то - за здоровьем, кто-то – за фантастическими кадрами.