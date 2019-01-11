Снежный хаос в Европе

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Сильные снегопады обрушились на страны Европы и за несколько дней привели к гибели почти двух десятков человек. В горных районах Австрии и Германии регулярные сходы лавин приобрели масштабы стихийного бедствия.

Многие горнолыжные курорты были вынуждены временно закрыться до улучшения метеоусловий. Местами толщина снежного покрова достигает двух метров. Это привело к заторам на дорогах, а некоторые населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. На расчистку дорог брошены все силы, но спецтехники просто не хватает.