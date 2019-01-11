Северная и центральная Европа оправляется после снегопадов

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Центральную и северную Европу продолжают заметать метели. В Австрии на расчистку заваленных снегом деревень направили армию. В горах сохраняется лавинная опасность.

После нескольких случаев гибели людей Руди Майр, глава комиссии по предупреждению сходов лавин, предупреждают лыжников о необходимости соблюдать меры безопасности: "Я настоятельно всем советую оставаться на разрешённых лыжных склонах. Не отклоняйтесь никуда в сторону. Хотя свежий снег выглядит привлекательным, опасность сохраняется. Вы легко можете спровоцировать лавину". В Баварии снегопады привели к заторам на дорогах. В некоторых населённых пунктах из-за погодных условий были закрыты школы.