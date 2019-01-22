"Брексит": отмена регистрационной пошлины для граждан стран ЕС

Тереза Мэй, представляя новые предложения по сделке по "брекситу", пообещала, в числе прочих мер, отменить регистрационный сбор в размере 65 фунтов стерлингов (примерно 74 евро), который должны были заплатить граждане стран ЕС, желающие сохранить за собой право проживать на территории Соединенного королевства после выхода последнего из ЕС.

Уже действует приложение для смартфонов, работающих на андроиде.

Есть и те, кто считает, что в реализации данного предложения присутствуют лакуны, и это сводит его положительные стороны к нулю.

"Люди разные: одни вообще не слыхали о таком приложении для смартфона, другие, те, кто уже получил постоянный ВНЖ, но не понимают, что этот правовой нюанс имеет к ним отношение, есть те, кто не владеет хорошо английским или не имеет компьютерной грамотности, им подобные бенефиции получить будет сложно", - полагает Стив Бэллинджер из компании British Future.

Регистрация граждан стран ЕС, которые хотели бы продолжать жить и работать в Соединенном Королевстве без виз после "брексита", уже началась в МВД Соединенного королевства.