WADA не лишил РУСАДА соответствия кодексу организации - релиз

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщила, что организация не стала лишать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия своему кодексу. При принятии решения антидопинговое агентство опиралось на рекомендацию независимого комитета по соответствию WADA.

После оценки выполнения российскими властями условий восстановления РУСАДА, комитет рекомендовал исполкому организации не применять санкции в отношении российской антидопинговой системы.

Заседание исполкома WADA состоялось 22 января в формате телеконференции.

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