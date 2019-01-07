Дедлайн истёк, но экспертов WADA ждут в Москве

Эксперты Всемирного антидопингового агентства намерены получить материалы Московской антидопинговой лаборатории 9 января. В WADA подтвердили, что визит состоится за несколько дней до заседания исполкома организации по вопросу о лишении лицензии Российского антидопингового агентства. Москву обязали предоставить доступ к лаборатории в срок до Нового года. Когда дедлайн истёк, 16 национальных антидопинговых агентств потребовали дисквалификации РУСАДА.

«Это издёвка и унижение для всех нас, не только для WADA, но для всех, кто ведёт борьбу за защиту “чистых” спортсменов, ведь эти спортсмены спрашивают: “Что в конце концов происходит?” Раз за разом мы слышим много слов, за которыми ничего не следует».

С требованием без промедлений лишить РУСАДА международного статуса выступила Комиссия спортсменов WADA. Не откладывать этот вопрос требовала вице-президент WADA Линда Хеллеланд.

В декабре глава РУСАДА Юрий Ганус призвал президента России срочно выполнить требования WADA. Он говорил об угрозе спортивной изоляции страны, ведь по новым правилам после отзыва лицензии у РУСАДА Россия может потерять право участвовать в международных соревнованиях. В Кремле отвечали, что эти опасения беспочвенны.