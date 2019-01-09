Что ждет Россию после визита экспертов WADA?

Эксперты WADA прибыли в Россию для получения проб из Московской антидопинговой лаборатории. Это их повторный визит. В декабре представители ВАДА уже были в Москве, но безрезультатно. По официальной версии - из-за проблем с сертификацией оборудования.

Это чуть не спровоцировало очередной международный скандал: 16 стран, в том числе США, Великобритания, Франция и Япония, потребовали принять жесткие меры в отношении России. Но в результате WADA все же согласилась предоставить Москве отсрочку.

"Сегодня WADA получает все необходимые документы, это говорит о том, что мы ничего не скрываем - пожалуйста, смотрите и принимайте решения, - говорит зампредседателя комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев. - Наверное, если будут какие-то риски, если проба покажет, что какой-то спортсмен принимал допинг, конечно, его дисквалифицируют, если - нет, значит этого не будет".

В российской столице эксперты WADA проведут несколько дней. От итогов их работы будет зависеть, будет ли окончательно восстановлен статус Российского антидопингового агентства, и соответственно - судьба российских спортсменов.

"Россия надеется, что решение Всемирного антидопингового агентства по РУСАДА будет неполитизированным и непредвзятым, - передает корреспондент Euronews Галина Полонская. - Конечно, оно будет зависеть от того, что обнаружат эксперты WADA в этой пресловутой базе данных, допуска к которой они так долго добивались. На кону - судьба российского спорта, и уже ясно, что интрига будет сохраняться до последнего".