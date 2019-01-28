В США вручены кинонаграды актерского профсоюза

В США вручены награды Гильдии киноактеров, профсоюза, защищающего артистов, трудящихся в шоу-бизнесе. Достижения оценивают самые строгие зрители - это коллеги.

Считающейся главной - премия в категории "Лучший актерский состав в художественном фильме" - была присуждена ленте "Черная пантера".

Фильм - новый эпизод, рассказывающий, как и принято в киновселенной Марвел", о борьбе Добра со Злом, получил не менее 700 миллионов долларов кассовых сборов.

Гленн Клоуз, уже удостоенная "Золотого Глобуса" за актерскую работу в картине "Жена", была отмечена и на этой церемонии в категории "Лучшая женская роль".

Жертвенное служение таланту мужа привели героиню Клоуз к тому, чтобы оценить и собственные усилия, и свою жизнь без экивоков и умолчаний.

Лучшим исполнителем главной мужской роли признали Рами Малека за его воплощение на экране Фредди Меркьюри в байопике знаменитого фронтмена The Queen "Богемская рапсодия".

В этом году церемония отмечает четвертьвековой юбилей, наблюдатели полагают, что по списку отмеченных актеров можно делать прогнозы о том, кто из них , вероятно, станет лауреатом самой почетной американской кинопремии и обладателем статуэтки "Оскара".