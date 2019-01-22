Париж и Берлин: "особые отношения"

Ахенское соглашение о двустороннем сотрудничестве - результат десятилетий "особых отношений" Франции и Германии, а точнее - их лидеров.

56 лет назад Шарль де Голль и Конрад Аденауэр закладывают основы франко-немецкой дружбы. Подписанный в 1963 году - через 18 лет после падения Третьего рейха - Елисейский договор помогает "вечным врагам" перевернуть печальную страницу истории, отмеченной двумя кровопролитными мировыми войнами.

Отныне Париж и Берлин проводят консультации по важнейшим вопросам внешней политики, безопасности, а также в области культуры и молодежной политики.

Валери Жискар д'Эстен и Гельмут Шмидт идут еще дальше и становятся вдохновителями "европейской интеграции". В ходе их встречи в 1978 году принято решение о создании Европейской валютной системы

Новый этап в развитии двухсторонних отношений: Гельмут Коль и Франсуа Миттеран участвуют в совместной торжественной церемонии в память о жертвах Первой мировой войны на поле битвы при Вердене. Их рукопожатие стало символом примирения двух народов. В 1988 году лидеры учреждают советы по обороне и безопасности, а также по экономической, финансовой и валютной политике Франции и Германии.

В 2003 году по инициативе Герхарда Шредера и Жака Ширака проведено первое совместное заседание министров Германии и Франции.

Ноябрь 2009-го: Николя Саркози отправляется в ФРГ на торжества, посвященные 20-летию со дня падения Берлинской стены. Ангела Меркель становится первым лидером Германии, который принимает участие в памятных мероприятиях по случаю очередной годовщины окончания Первой мировой войны.

Общий взгляд на прошлое двух стран - залог развития отношений Берлина и Парижа и сегодня.