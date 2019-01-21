Япония встретила фрирайдеров

Япония встретила участников этапа Freeride World Tour практически идеальными погодными условиями. Лучшие фрирайдеры планеты собрались в Хакубе, где прошли первые соревнования нового сезона. Среди лыжников главную награду взял прошлогодний вице-чемпион итальянец Маркус Эдер. Его соотечественница Арианна Трикоми, которой в этом году предстоит защищать чемпионский титул, стала лучшей среди женщин.

Не зря организаторы соревнований решили выдать "уайл-кард" американскому сноубордисту Трэвису Райсу. Именно он поднялся на высшую ступень пьедестала. Блистала на этих соревнованиях российская сноубордистка Анна Орлова, обошедшая в итоге всех остальных соперниц.

Следующая остановка для лучших фрирайдеров планеты – Канада. Второй этап турнира стартует в начале февраля.