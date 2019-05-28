Двое зарезаны ножом в Кавасаки, среди жертв - ребенок

В японском Кавасаки утром во вторник в результате нападения погибли по меньшей мере два человека, в том числе и ребенок. Инцидент произошел на остановке, где школьницы ждали автобус. Нападавший, как сообщила полиция, был вооружен ножами, после нанесенного самому себе ранения он также скончался.

Свидетель нападения рассказывает: "Я увидел мальчика со школьным рюкзаком, он был очень испуган, тому, кто совершил нападение, не может быть прощения".

О мотивах нападавшего на данный момент ничего не сообщается. Все пострадавшие - девочки, ученицы одной из местных частных школ. Отец одной из них объяснил, что ему о случившемся сообщил водитель одного из автобусов, который услышал крики. "Водитель не сразу понял, что произошло, он увидел, что ученицы лежат на земле. Еще он увидел мужчину, вооруженного ножами, по одному в каждой руке, и он сам себя пытался зарезать", - рассказал отец прессе.

Среди получивших ранения девочек, по крайней мере, пять находятся в тяжелом состоянии. Ранения получили еще несколько взрослых.

Премьер-министр Японии выразил сочувствие семьям погибших и пострадавших и подчеркнул, что случившееся вызывает у него боль и гнев.

Синдзо Абэ добавил, что сделает все необходимое для защиты безопасности детей в стране, он уже дал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам