Хэрти выиграла Мировой фрирайд-тур 2019

Французская сноубордистка Марион Хэрти стала победительницей мирового фрирайд-тура 2019 года.
Имея за плечами три победы и одно третье место француженка взяла титул досрочно. Второй оказалась россиянка Анна Орлова.
Лучшие горнолыжники и сноубористы мира собрались на предпоследнем этапе тура, проходящем на курорте "Ордино Аркалис" в Андорре - столице фрирайда в Пиренеях.
Если интрига в женском сноуборде уже не так актуальна, то в остальных трех категориях все еще идет нешуточная борьба.
В Андорре же среди сноубордистов лучшим оказался американец Блейк Хэмм, лидер зачета - француз Виктор Де Ле Рю занял второе место, но сохраняет шансы на победу в сезоне.
В женской лыжной категории победу праздновала американка Жаклин Паасо, второе место за действующей чемпионкой мира итальянской Арианной Трикоми.
У мужчин-лыжников этап выиграл француз Лео Слеметт, в то время как лидер сезона Маркус Эдер из Италии неудачно прошел дистанцию, но все еще находится в общем зачете.
Финальный этап фрирайд-тура пройдет в Вербье с 23 по 31 марта.
ТОП-3 результатов:
Лыжи. Женщины:
1. Жаклин Паасо (США) – 81,00 балла
2. Арианна Трикоми (Италия) – 79.00 балла
3. Жаклин Поллард (США) – 74,33 балла
Лыжи. Мужчины:
1. Лео Слеметт (Франция) – 91,00 балла
2. Кристофер Терделл (Швеция) – 90.00 очков
3. Эндрю Поллард (США) – 83,00 балла
Сноуборд. Женщины:
1. Марион Хэрти (Франция) – 87,67 балла
2. Анна Орлова (Россия) – 78,00 балла
3. Эрика Викандер (США) – 75,00 балла
Сноуборд. Мужчины:
1. Блейк Хамм (США) – 81,33 балла
2. Виктор Де Ле Рю (Франция) – 79,33 балла
3. Дэйви Бэрд (США) – 78.00 очков