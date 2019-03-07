Хэрти выиграла Мировой фрирайд-тур 2019

Французская сноубордистка Марион Хэрти стала победительницей мирового фрирайд-тура 2019 года.

Имея за плечами три победы и одно третье место француженка взяла титул досрочно. Второй оказалась россиянка Анна Орлова.

Лучшие горнолыжники и сноубористы мира собрались на предпоследнем этапе тура, проходящем на курорте "Ордино Аркалис" в Андорре - столице фрирайда в Пиренеях.

Если интрига в женском сноуборде уже не так актуальна, то в остальных трех категориях все еще идет нешуточная борьба.

В Андорре же среди сноубордистов лучшим оказался американец Блейк Хэмм, лидер зачета - француз Виктор Де Ле Рю занял второе место, но сохраняет шансы на победу в сезоне.

В женской лыжной категории победу праздновала американка Жаклин Паасо, второе место за действующей чемпионкой мира итальянской Арианной Трикоми.

У мужчин-лыжников этап выиграл француз Лео Слеметт, в то время как лидер сезона Маркус Эдер из Италии неудачно прошел дистанцию, но все еще находится в общем зачете.

Финальный этап фрирайд-тура пройдет в Вербье с 23 по 31 марта.

ТОП-3 результатов:

Лыжи. Женщины:

1. Жаклин Паасо (США) – 81,00 балла

2. Арианна Трикоми (Италия) – 79.00 балла

3. Жаклин Поллард (США) – 74,33 балла

Лыжи. Мужчины:

1. Лео Слеметт (Франция) – 91,00 балла

2. Кристофер Терделл (Швеция) – 90.00 очков

3. Эндрю Поллард (США) – 83,00 балла

Сноуборд. Женщины:

1. Марион Хэрти (Франция) – 87,67 балла

2. Анна Орлова (Россия) – 78,00 балла

3. Эрика Викандер (США) – 75,00 балла

Сноуборд. Мужчины:

1. Блейк Хамм (США) – 81,33 балла

2. Виктор Де Ле Рю (Франция) – 79,33 балла

3. Дэйви Бэрд (США) – 78.00 очков