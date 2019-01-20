Сирия отразила авиаудар Израиля

Инцидент произошел сразу после того, как ПВО Сирии отразила атаку ВВС Израиля на международный аэропорт Дамаска, сбив семь ракет. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

По данным ведомства, "зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" уничтожили израильские ракеты, выпущенные четырьмя истребителями F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал инцидент в "Твиттере", назвав его частью политики страны против военного присутствия Ирана в регионе и заявив, что "мы готовы уничтожить в Сирии любого, кто будет нам угрожать".

13 января Нетаньяху заявил, что Израиль ради предотвращения военного закрепления Ирана в Сирии готов наращивать атаки на иранские объекты в соседней стране.