Расколотая «Солидарность»

Гибель мэра Гданьска, города, в котором зародилось движение «Солидарность», — трагедия для горожан и для всей страны. Но политическая ситуация в стране настолько накалена, что слышатся даже вопросы — было ли это преступлением психически нездорового одиночки, или Павел Адамович стал жертвой жестокой политической борьбы?

«Ситуация действительно сложная, поскольку Польша достигла огромных успехов. А успех способствует проявлению всяческих эмоций — и негативных в том числе».

И обозреватели, и политики открыто называют происходящее «внутренней войной», корни которой лежат в последствиях национальной трагедии девятилетней давности — гибели президента Леха Качиньского в авиакатастрофе.

Богдан Борусевич, спикер сената Польши:

«Если сказать „Вы убили президента!“, — а именно так говорили в адрес экс-премьера Дональда Туска и той части политического класса, которая не соглашалась с руководством — то в этом случае политическая борьба становится острой и ожесточённой».

Богдан Лис, «Солидарность»:

«Обращение к этой трагедии — способ проявить себя в политике, и это лишь углубляет раскол среди поляков».

А многие известные активисты обвиняют в начале раскола не кого-нибудь, а Леха Валенсу. Среди обвинителей и его бывшие соратники.

Анджей Гвязда, «Солидарность»

"Он был осведомителем. Действовал ли он сознательно или просто присушивался к „добрым советам“ — но это было вполне возможно. Можно сказать, что на третий день забастовки 1980 года было лишь процентов пять сомнений».

Валенсу много лет обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами социалистической Польши. Всё это время он резко критикует своего бывшего советника, а ныне политика номер 1 — Ярослава Качиньского.

Лех Валенса, экс-президент Польши:

«Чтобы править, им нужен образ врага. Они создали его искусственно, называя меня агентом коммунизма. И лишь благодаря этой концепции они смогли стать героями».

Так что сегодня солидарности нет даже даже среди бывших активистов «солидарности», это лишь надпись на памятниках прошлого.

Лешек Каблак, «Euronews»:

«Герои, сумевшие свергнуть коммунизм, сегодня сами расколоты — как и вся Польша».