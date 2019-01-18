Прощание с Адамовичем: ни цветов, ни свечей

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Польша скорбит. После гибели мэра Павла Адамовича тысячи поляков приняли участие в траурном шествии по улицам Гданьска. В пятницу гроб с телом политика был доставлен в Базилику Вознесения Пресвятой Девы Марии, где в субботу состоятся заупокойная служба и похороны.

Ранее проститься с мэром пришли более 50 тысяч человек. В руках - только флаги: организаторы церемонии прощания попросили жителей города не приносить ни цветов, ни свечей, а пожертвовать средства на благотворительность.