Венский бал ждет Нетребко и Эйвазова

Оперная звезда Анна Нетребко выступит 28 февраля вместе со своим мужем Юсифом Эйвазовым на открытии традиционного Венского бала. Об этом объявили на пресс-конференции его организаторы. Как ожидается, сначала певица исполнит "Il bacio" Луиджи Ардити, а затем споет дуэтом с Эйвазовым "O soave fanciulla" из оперы "Богема" Джакомо Пуччини. Это уже третье появление Нетребко на Оперном балу, а для ее супруга это будет премьера. Кроме того в этом году в центре внимания будет большая световая инсталляция на фасаде Венской государственной оперы.