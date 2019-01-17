Оперная звезда Анна Нетребко выступит 28 февраля вместе со своим мужем Юсифом Эйвазовым на открытии традиционного Венского бала. Об этом объявили на пресс-конференции его организаторы. Как ожидается, сначала певица исполнит "Il bacio" Луиджи Ардити, а затем споет дуэтом с Эйвазовым "O soave fanciulla" из оперы "Богема" Джакомо Пуччини. Это уже третье появление Нетребко на Оперном балу, а для ее супруга это будет премьера. Кроме того в этом году в центре внимания будет большая световая инсталляция на фасаде Венской государственной оперы.
Венский бал ждет Нетребко и Эйвазова
"На фасаде Государственной оперы будет художественная инсталляция. Кроме того впервые на Рингштрассе выйдет военный оркестр. В этом году мы также отмечаем 100-летие федеральной садовой ассоциации. И цветы для дебютантов - это дань уважения розарию в парке Фольксгартен", - говорит организатор оперного бала Мария Гросбауэр.
Ежегодно, начиная с ноября, в течение нескольких месяцев в столице Австрии проходит престижный Бальный сезон. В это время в городе устраивают более трехсот тематических балов. В этом году в мероприятии примут участие 144 пары дебютантов из 13 стран.