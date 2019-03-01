Венский бал с Кончитой Вурст и Анной Нетребко

В Венской опере прошёл традиционный бал. Начался он с музыкального пролога, кульминацией которого стало выступление российского оперного дуэта Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. В числе гостей была сводная сестра бывшего президента США Аума Обама, глава фонда помощи молодёжи в Восточной Африке.
Аума Обама стала гостем президента Австрии Александера Ван дер Беллена. Федеральный канцлер Себастьян Курц пригласил премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева, а министр юстиции Йозеф Мостер — победителя «Евровидения-2014» Кончиту Вурст.
Бал в Венской опере считается центральным событием открывшегося бального сезона. В это время года, до начала Великого поста в Австрии традиционно устраивают сотни торжественных вечеров.