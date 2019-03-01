Венский бал с Кончитой Вурст и Анной Нетребко

Анна Нетребко Reuters

В Венской опере прошёл традиционный бал. Начался он с музыкального пролога, кульминацией которого стало выступление российского оперного дуэта Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. В числе гостей была сводная сестра бывшего президента США Аума Обама, глава фонда помощи молодёжи в Восточной Африке.

Эти люди (неблагополучная молодёжь) - потенциал развития общества, а не проблема. Я пытаюсь донести это до всех, чтобы это понимали за пределами Африки. Аума Обама кенийский активист

Аума Обама стала гостем президента Австрии Александера Ван дер Беллена. Федеральный канцлер Себастьян Курц пригласил премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева, а министр юстиции Йозеф Мостер — победителя «Евровидения-2014» Кончиту Вурст.

Бал в Венской опере считается центральным событием открывшегося бального сезона. В это время года, до начала Великого поста в Австрии традиционно устраивают сотни торжественных вечеров.