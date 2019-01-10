Новогодний концерт в золотом зале Венской филармонии - событие знаковое; послушать его - мечта любого меломана, принять участие - удача для любого музыканта. Охват концерта впечатляет: он транслируется по телевидению более чем в 90 странах мира с приблизительной аудиторией в 50 миллионов человек
Новогодний концерт в Вене: поздравляют Штраусы
Концерт восходит к традиции, заложенной в конце 30-х. В этом году главными фигурами концерта стали дирижер Кристиан Тилеман и первая скрипка, Даниэль Фрошауэр.
Кристиан Тилеман, дирижер: "Атмосфера совершенно восхитительная. Должен отметить, что работая здесь, я многому научился: дирижеру всегда полезно понять, что может предложить тот или иной оркестр. Так вот, коллектив Венской филармонии отличает очень интимное, самобытное переживание музыки, это задает новые направления в моей собственной работе".
Даниэль Фрошауэр, скрипач: "Он (дирижер) все видит и все понимает. Он чувствует, когда концертмейстер хочет снизить темп и ловит этот момент на лету Это и создает особую, слаженную и гармоничную атмосферу".
Проживать каждый звук, каждую ноту: маэстро Тилеман творчески отнесся к выбору произведений концертной программы, которая традиционно состоит из произведений династии Штраусов.
Кристиан Тилеман, дирижер: "Мы открываем концерт очень элегантным австрийским маршем. Марши трудно исполнять, очень часто оркестры теряют слаженность. Но только не этот оркестр! После марша мы перешли к вальсам, сказочной тематике, танцу эльфов - это очень разнообразило звучание. Под конец мы оставили более мощные произведения. Когда вы слушаете "Картины Северного моря", то буквально чувствуете, как разыгрывается шторм. Мелодия вас подминает, но потом вновь видоизменяется в приятный вальс. Все эти фрагменты формируют весьма холмистый концертный пейзаж. То вверх, то вниз!"
Каждый год оркестр готовит слушателям сюрприз, разбавляя знакомый штраусовский пейзаж реже исполняемыми фрагментами: в этом сезоне в Вене впервые прозвучала "Французская полька" Йозефа Штаруса.
Даниэль Фрошауэр, скрипач: "Оркестр говорил таким выразительным музыкальным языком, что в "Польку" влюбилась вся наша гигантская аудитория. В кокой-то момент нашей "Польки", она еще называется "Танцовщица", вы буквально могли видеть движения балерины на пуантах, настолько осязаемо музыканты их воспроизвели... Известно, что Иоганнес Брамс написал Иоганну Штрауса по поводу вальса "Голубой Дунай": "Как жаль, что его сочинил не я". Этим все сказано".