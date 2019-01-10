Новогодний концерт в Вене: поздравляют Штраусы

Новогодний концерт в золотом зале Венской филармонии - событие знаковое; послушать его - мечта любого меломана, принять участие - удача для любого музыканта. Охват концерта впечатляет: он транслируется по телевидению более чем в 90 странах мира с приблизительной аудиторией в 50 миллионов человек

Концерт восходит к традиции, заложенной в конце 30-х. В этом году главными фигурами концерта стали дирижер Кристиан Тилеман и первая скрипка, Даниэль Фрошауэр.

Кристиан Тилеман, дирижер: "Атмосфера совершенно восхитительная. Должен отметить, что работая здесь, я многому научился: дирижеру всегда полезно понять, что может предложить тот или иной оркестр. Так вот, коллектив Венской филармонии отличает очень интимное, самобытное переживание музыки, это задает новые направления в моей собственной работе".

Даниэль Фрошауэр, скрипач: "Он (дирижер) все видит и все понимает. Он чувствует, когда концертмейстер хочет снизить темп и ловит этот момент на лету Это и создает особую, слаженную и гармоничную атмосферу".

Проживать каждый звук, каждую ноту: маэстро Тилеман творчески отнесся к выбору произведений концертной программы, которая традиционно состоит из произведений династии Штраусов.