Технология распознавания лиц сменила перекличку в шведской школе

Школа в небольшом шведском городке Шеллефтео использует технологию распознавания лиц вместо переклички. Камера сканирует лица учеников перед входом в класс, что позволяет сэкономить время на уроки.

По подсчетам IT компании Tieto, которая установила оборудование, учителя этой школы в совокупности тратили 17 тысяч часов в год на регистрацию посещаемости, что эквивалентно годовой занятости десяти человек.