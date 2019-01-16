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Спорт

Зубков может покинуть пост главы Федерации бобслея России

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 Надежда Дрямина 
Зубков может покинуть пост главы Федерации бобслея России
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Александр Зубков будет вынужден покинуть пост главы Федерации бобслея России. Запрос о досрочном прекращении его полномочий направит в организацию Олимпийский комитет страны. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

Таким образом, будет исполнено решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), которая в среду дисквалифицировала Зубкова на два года за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи. Согласно постановлению, россиянин отстранён от соревнований и административной деятельности, связанной с бобслеем, до декабря 2020 года.

Также дисквалифицированы бобслеисты Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев. За ними остаётся право обжаловать вердикт в Спортивном арбитражном суде. Александр Зубков сообщил, что примет решение по поводу апелляции после того, как проконсультируется с адвокатами.