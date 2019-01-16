Громкая кража в клинике Лиссабона

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Общественность Португалии взбудоражена новостью о краже дорогостоящего медицинского оборудования из столичной больницы. В начале недели из отделения гастроэнтерологии клиники Эгаша Мониша в Лиссабоне исчезли аппараты, предназначенные для проведения эндоскопии. Их стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

По словам руководства, эндоскопы незаменимы в диагностике заболеваний внутренних органов. Оборудование хранилось в специальном сейфе под кодовым замком в здании, доступ в которое строго ограничен. В прокуратуре полагают, что грабители действовали по наводке кого-то из сотрудников, и наверняка попытаются продать наживу за пределами страны.