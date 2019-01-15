Глава НОК Японии отверг обвинения в коррупции

Глава Олимпийского комитета Японии отвергает обвинения в коррупции. Ранее во Франции в отношении него было начато расследование. По версии французских правоохранителей, Цунекадзу Такеда дал добро на выплату 2 миллионов долларов сингапурской консалтинговой компании, которая якобы связана с сыном одного из членов МОК. Эти деньги, как предполагается, ушли на подкуп африканских стран, которые должны были отдать свои голоса за Токио во время выборов столицы Олимпиады 2020 года.

"Я буду сотрудничать с французскими властями. И я сделаю все возможное, чтобы доказать свою невиновность", - заявил Такеда, назвав обвинения "немыслимыми".

Глава японского олимпийского комитета не скрывает, что перевел деньги сингапурской компании, но, по его словам, потрачены они были исключительно на консультационные услуги.

В Международном олимпийском комитете заявили, что никаких мер они принимать пока не собираются, поскольку существует презумпция невиновсти. Но все же через несколько дней Такеде придется выступить перед этической комиссией МОК.