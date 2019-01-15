Болсонару расширил право на владение оружием

Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал в прямом эфире национального телевидения указ расширяющий право на приобретение и владение огнестрельным оружием. По мнению президента, вступившего в должность 1 января, владение оружием позволит "добропорядочным гражданам" защищать себя от преступников.

"Так как народ, носитель верховной власти, решил на референдуме 2005 г. гарантировать легитимное право на самооборону, я, как президент, сейчас применю это оружие," – заявил президент, показываю ручку.

В 2005 г. 64% бразильцев проголосовали против полного запрета продажи оружия. Уменьшение государственного контроля над продажей оружия было одним из предвыборных обещаний Болсонару. Согласно новому закону, бразильцы смогут свободно покупать и хранить дома или на работе оружие, но носить его в общественных местах будет запрещено.