Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал в прямом эфире национального телевидения указ расширяющий право на приобретение и владение огнестрельным оружием. По мнению президента, вступившего в должность 1 января, владение оружием позволит "добропорядочным гражданам" защищать себя от преступников.
Болсонару расширил право на владение оружием
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"Так как народ, носитель верховной власти, решил на референдуме 2005 г. гарантировать легитимное право на самооборону, я, как президент, сейчас применю это оружие," – заявил президент, показываю ручку.
В 2005 г. 64% бразильцев проголосовали против полного запрета продажи оружия. Уменьшение государственного контроля над продажей оружия было одним из предвыборных обещаний Болсонару. Согласно новому закону, бразильцы смогут свободно покупать и хранить дома или на работе оружие, но носить его в общественных местах будет запрещено.
Критики опасаются, что новый закон не поможет бороться с преступностью, а, напротив, приведёт к увеличению количества убийств.