Бразилия: школы с армейским уставом

На занятия строем, на перемену под присмотром военных. В пригороде столицы Бразилии опробуют новую систему обучения в средних школах - с милитаристским уклоном.

Речь идет о претворении в жизнь одного из предвыборных лозунгов президента Жаиру Болсонару, который обещал положить конец "засилию марксистской идеологии" и повысить патриотизм среди бразильской молодежи.

Для этого бывший капитан Болсонару решил призвать на помощь армию, а точнее военную полицию. В первый день после каникул офицеры объясняют ученикам, что у мальчиков должна быть короткая стрижка, а девочкам во время занятий нельзя будет носить яркие украшения и придется избавиться от ненужных аксессуаров в одежде.

Пока это только пилотный проект. На начальном этапе в нем участвуют 4 школы в столичном регионе Бразилии, но в случае успеха планируется внедрить новую методику в десятках других общеобразовательных учреждений страны.

"Мы хотим привить ученикам базовые ценности и поддержать авторитет преподавателей", - говорит один из офицеров, который теперь отвечает за общую дисциплину в школе.

Непосредственно в образовательный процесс военные вмешиваться не будут. Однако педагогам от этого не легче. "Меня все это очень беспокоит. Наш завуч по воспитательной работе прямо заявил: кому новая система не нравится, могут уходить. Слышать подобные заявления для преподавателей просто оскорбительно", - негодует одна из учительниц Карла Алькантара Суза.

По словам новых властей Бразилии, внедрение военной дисциплины в школах призвано снизить уровень преступности в обществе. Но при этом в январе президент Болсонару подписал указ, расширяющий оборот огнестрельного оружия в Бразилии.