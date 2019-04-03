LAAD-2019 в Рио-де-Жанейро

Пистолеты, винтовки, танки в Рио-де-Жанейро. 450 оружейных компаний из разных стран прибыли на оборонную выставку LAAD. Многие едут в Бразилию за новыми контрактами после того, как на октябрьских президентских выборах победу одержал ультраправый кандидат Жаир Болсонару. На новом посту одним из первых он подписал указ, который расширил права граждан на приобретение и владение огнестрельным оружием. С тех пор спрос на него вырос на 20%, утверждают специалисты бразильской госкомпании IMBEL.

Президент заявляет, что таким образом граждане смогут наконец защитить себя от злоумышленников: в 2017 году страна побила очередной рекорд по количеству убийств - почти 64 тысячи. В то же время, оппоненты Болсонару считают, что такая политика приведет лишь к росту числа преступлений.

Пока споры о лучшем способе борьбы с криминалом продолжаются, безопасность на самой оружейной выставке оказалась не на высоте: с одного из стендов украли итальянский пистолет "Беретта".