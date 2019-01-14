Решающее голосование по Brexit: удастся ли Мэй убедить Палату общин?

Тереза Мэй призывает британских парламентариев одобрить достигнутую с ЕС сделку по "брекситу". В противном случае, считает она, Соединенное Королевство ожидают крайне негативные последствия в социальной сфере и экономике.

Такое заявление Мэй сделала за день до решающего голосования в Палате общин - во вторник британские парламентарии должны будут высказаться по итоговому проекту выхода Великобритании из ЕС.

"Без сделки с ЕС у нас не будет сотрудничества в сфере безопасности, гарантий для граждан Великобритании, проживающих за рубежом, а также гарантий для бизнеса", - заявила Тереза Мэй. Она напомнила, что большинство жителей Соединенного Королевства в 2016 проголосовало за выход из ЕС, и невыполнение этого положения будет нарушением воли народа.

"Поэтому Палата общин просто обязана одобрить достигнутую с ЕС сделку по брекситу", - заключила Мэй.

Для Даунинг стрит это решающая попытка заручиться поддержкой парламентариев. Однако каковы шансы на успех. "Многие депутаты считают, что достигнутая с Брюсселем сделка плохая, - заявил Евроньюс политический обозреватель Сэм Коатс. - Удастся ли ей склонить в свою пользу чашу весов и убедить Палату общин проголосовать сделку по "брекситу" - это большой вопрос".

Тереза Мэй испытывает серьезное давление, как со стороны оппозиции, так и своих однопартийцев. Переговоры между Лондоном и Брюсселем шли полтора года. Однако никакой уверенности в том, что британские парламентарии одобрят сделку, просто нет. Более того, оппозиция в лице лейбористов пригрозила вынести на повестку дня Палаты общин вопрос о доверии правительству и лично Терезе Мэй.

Основные споры вызывает проблема границ: так как большинство членов парламента считают, что необходимо заново согласовать условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС после выхода Великобритании. Противники "брексита" опасаются, что восстановление жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией приведет к крайне негативным последсвиям для этого региона и Великобритании в целом.