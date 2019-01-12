Джокович: "Маррей - великий чемпион"

Решение Энди Маррея завершить карьеру огорчило его постоянного соперника и ровесника Новака Джоковича. Легендарные теннисисты не раз встречались на корте: Маррей обыграл Джоковича на US Open в 2012 году, завоевав первый титул на Шлемах. А ещё через полгода выиграл у серба финал Уимблдона. Джокович был соперником Маррея и по финалу Итогового турнира ATP в 2016 - британец тогда впервые стал лучшей ракеткой мира.

"Он великий чемпион, он мой друг, - сказал о Маррее Джокович. - Мы выросли вместе, познакомились, когда нам было лет 11-12. Мы были соперниками, и у нас было несколько грандиозных встреч в разных странах мира. Поэтому мне очень грустно от того, что это, возможно, его последний Australian Open, но я желаю ему всего наилучшего. Я знаю, что у него есть двое детей, а значит у него ещё будет много в жизни такого, за что можно он быть благодарен судьбе".