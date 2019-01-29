Маррей перенес операцию

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей перенес в Лондоне операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Об этом спортсмен сообщил в Instagram. В частности он написал: "Надеюсь, что это положит конец болевым ощущениям. Теперь у меня металлическое бедро".

Теннисист получил травму бедра в июле 2017 года, в январе 2018-го ему была сделана первая операция. Большую часть прошлого сезона Маррей восстанавливался. Выйти на корт он смог только в июне прошлого года, однако был вынужден пропустить Уимблдон, а на Открытом чемпионате США выбыл во втором раунде. Ранее спортсмен заявил, что нынешний Открытый чемпионат Австралии, где он проиграл в первом круге, может стать последним турниром в его карьере из-за травмы. Он также отмечал, что операция не дает никаких гарантий возвращения на корт.