Зубков останется олимпийским чемпионом в РФ

Вердикт Мосгорсуда действует лишь на территории страны, так что за границей Зубков по-прежнему будет считаться лишенным двух золотых медалей Сочи. Комиссия Международного олимпийского комитете ранее признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала показанные им в 2014 году результаты. МОК пожизненно отстранил Зубкова от участия в Олимпийских играх, но позднее международный Спортивный арбитражный суд (САР) заменил наказание на недопуск лишь к Играм-2018 в Пхенчхане.

Еще на первом процессе в ноябре Мосгорсуд посчитал, что решение Спортивного арбитража основано на домыслах, поскольку "ни один из свидетелей, включая доктора (экс-главу Московской антидопинговой лаборатории - прим ред.) Родченкова, не указал прямо на факт подмены пробы (Зубковым - прим.ред.)". Тем не менее ОКР обжаловал решение.

Мосгорсуд также отказал в передаче дела в Верховный суд для определения подсудности, о чем ходатайствовали представили Олимпийского комитета России, заподозрившие судебную коллегию в "заинтересованности в процессе".