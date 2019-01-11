Национальная финансовая прокуратура Франции предъявила обвинение в коррупции главе Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде. Об этом в пятницу сообщили местные СМИ. По их данным, обвинения были предъявлены в декабре прошлого года в рамках дела о коррупции в ходе выборов столицы Олимпийских игр 2020 года. Следствие считает, что победа Токио в 2013 году стала результатом тайных банковских операций, которые позволили японской стороне получить голоса африканских представителей. По версии следствия, Такэда санкционировал выплату взяток.
Главе НОК Японии предъявлены обвинения в коррупции
Сам Такэда в пятницу опроверг появившуюся во французских СМИ информацию. Об этом говорится в опубликованном им заявлении. Чиновник отметил, что в декабре 2018 года ответил на вопросы французских следователей, но никаких обвинений ему предъявлено не было. Он также назвал эти подозрения "немыслимыми".
Тем временем комиссия по этике МОК начала расследование в отношении Такэды по делу о коррупции. В их заявлении сказано, что "МОК будет соблюдать принцип презумпции невиновности в отношении руководителя Олимпийского комитета Японии".