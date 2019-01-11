Главе НОК Японии предъявлены обвинения в коррупции

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Национальная финансовая прокуратура Франции предъявила обвинение в коррупции главе Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде. Об этом в пятницу сообщили местные СМИ. По их данным, обвинения были предъявлены в декабре прошлого года в рамках дела о коррупции в ходе выборов столицы Олимпийских игр 2020 года. Следствие считает, что победа Токио в 2013 году стала результатом тайных банковских операций, которые позволили японской стороне получить голоса африканских представителей. По версии следствия, Такэда санкционировал выплату взяток.

Сам Такэда в пятницу опроверг появившуюся во французских СМИ информацию. Об этом говорится в опубликованном им заявлении. Чиновник отметил, что в декабре 2018 года ответил на вопросы французских следователей, но никаких обвинений ему предъявлено не было. Он также назвал эти подозрения "немыслимыми".