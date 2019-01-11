Еврозона под угрозой рецессии

Итальянская экономика столкнулась с возросшей угрозой рецессии после публикации данных об индексе промышленного производства. Падение этого показателя оказалось более значительным, чем предполагалось ранее. Согласно данным, которые опубликовало национальное статистическое агентство Istat, объём производства в Италии в ноябре упал на 1,6%. За год падение составило 2,6% — это крупнейшие потери с октября 2014-го.

Схожая ситуация наблюдается в Германии, Испании и Франции. В Пятой республике ускорившееся снижение производственных показателей связывают с протестным движением «жёлтых жилетов». Член Совета управляющих Европейского центробанка Франсуа Вильруа де Гало в четверг говорил о негативном влиянии на европейскую экономику ситуации вокруг «брексита», торгового противостояния с США и неопределённости в отношениях с Китаем. Он призвал не вводить никаких изменений в политике ЕЦБ как минимум до весны, чтобы не способствовать дальнейшей дестабилизации.