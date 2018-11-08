По прогнозам Еврокомиссии экономический рост в странах еврозоны в ближайшие годы замедлится.
Замедление роста ВВП еврозоны
Замедление роста ВВП еврозоны
Еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси сообщил: "В текущем году рост ВВП может составить 2,1%, а в следующем году — 1.9%, это также касается стран ЕС в целом".
Редактор телеканала EURONEWS Саша Вакулина объясняет: "Почему ожидается замедление роста? В числе внешних факторов, вызывающих озабоченность Еврокомиссии — возможный перегрев экономики в США и, как следствие, повышение кредитных ставок, и эскалация торговой напряженности между США и Китаем. Внутри самой еврозоны — два основных фактора: "брексит" и состояние госбюджетов таких стран-должников как Италия. Таким образом Великобритания и Италия могут отстать от других стран ЕС".
Оценки роста британской экономики основаны на предположении о том, что после "брексита" Великобритания и ЕС смогут сохранить существующий статус-кво в торговых отношениях. Но, судя по тому как идут переговоры по условиям соглашения, статус-кво еще может измениться.
Согласно прогнозам Еврокомиссии, ВВП Италии в следующем году увеличится на 1,2% и не дотянет до цели итальянского правительства в 1,5%.
Пьер Московиси говорит: "Вопросы потребления и инвестиций в Италии мы, а также другие международные организации, оцениваем осторожнее, чем это делает итальянское правительство".
Ожидается, что до 2020 года госдолг Италии не сократится, как того требуют правила ЕС, а останется на уровне в 130% ВВП.