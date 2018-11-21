Торговые конфликты с США и брексит тормозят мировую экономику

Рост мировой экономики замедляется — это вслед за Всемирным банком подтверждает Организация экономического сотрудничества и развития. Её эксперты уточнили свои прогноз объёма мирового ВВП на ближайшие два года. Если верить этим данным, мировая экономика будет прибавлять по 3,5 процента. Как объяснила Euronews ведущий экономист Организации экономического сотрудничества и развития Лоранс Бун, это связано с проблемами международной торговли: «Одной из главных движущих сил на самом деле являются торговые конфликты. Мы увидели, что из-за торговых проблем рост сократился на одну-две десятых процента».

В Европе главным источником нестабильности стал брексит. В Организации экономического сотрудничества и развития говорят, что в интересах ЕС и Великобритании — заключить соглашение, которое сохранит максимально близкие отношения между ними.

Как отмечает обозреватель Euronews Саша Вакулина, «экономический рост, согласно прогнозам, должен немного ускориться в 2019 перед замедлением в 2020-м, но это исходя из предположений о мягком варианте выхода Великобритании и ЕС. "Жёсткий брексит" грозит ещё более резким замедлением. Организация экономического сотрудничества и развития вновь предупреждает, что возможность выхода из ЕС без соглашения самым большим риском в краткосрочной перспективе».

В ежегодном экономическом обзоре Еврокомиссии, где определены приоритеты на следующий год, сказано, что в 2019 европейскую экономику ожидает дальнейший рост. Пока прогнозируемые темпы развития остаются на прежнем относительно высоком уровне.

Европейский комиссар по экономике Пьер Московиси назвал нынешнюю ситуацию исключительно благоприятной: «Еврозона после рекордного 2017 года, если верить нашим данным, будет и дальше активно расти как в нынешнем году, так и в следующем».