Miami Open покинул насиженное место

Первые ракетки мира Новак Джокович и Наоми Осака, а также действующие рекордсмены по количеству выигранных "больших шлемов" Роджер Федерер и Серена Вильямс, приняли участие в церемонии открытия новой арены Miami Open.

Hard Rock Stadium - домашний стадион команды по американскому футболу Miami Dolphins - был переоборудован под нужды знаменитого теннисного турнира, поскольку тому которому пришлось покинуть насиженное место в Ки-Бискейне. Матчи здесь проводились с 1985 года.

"Удивительно быть на новом месте, это очень впечатляет, и большинство игроков получают от этого удовольствие, - заявил первая ракетка мира Джокович. - Мы рады быть частью события и провести здесь ближайшие нескольких недель".

Звезды тенниса перерезали ленточку на центральном корте вместимостью 13 800 человек, в целом комплекс состоит из 12 матч-кортов и 18 тренировочных кортов. При этом многие из старожилов Miami Open выразили сожаление в связи с необходимостью покинуть "культовое для мирового тенниса место".

Первым соперником Федерера на Miami Open 2019 станет победитель пары Раду Албот (Молдавия) – Мэттью Эбден (Австралия).