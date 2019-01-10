Румыния - новый председатель Евросоюза

В марте ЕС ожидает вrexit - выход Соединенного королевства из общеевропейского экономического и юридического пространства, а еще через два месяца, в мае - выборы в Европейский парламент.

Но есть и вечные ценности, о которых говорил Жан-Клод Юнкер: "Евросоюз основан на компромиссе и консенсусе, но когда речь заходит о правах человека, когда затрагивают вопросы правового государства, когда касаются темы верховенства закона, когда речь идет о наступлении на коррупцию, ни о каком компромиссе говорить невозможно. Во все время своего президентства Румыния всегда может рассчитывать на помощь и поддержку Еврокомиссии, так было всегда и так будет всегда".

Юнкер обменивается приветственным поцелуем с премьер-министром Румынии Фото Рейтер

А вот что сказал президент Румынии Клаус Йоханнис: "Единство - в разнообразии, и это не просто слова девиза, это точная формулировка фундамента, на котором покоится Евросоюз, сильная черта которого - умение меняться, если эти перемены диктуются временем, сохраняя нетронутыми основные принципы".

Не все согласны со словами румынского лидера, манифестанты, собравшиеся в центре румынского столицы, указывают на то, что слова - это одно, реальность и действия властей - совершенно другое.

Вот что говорят пришедшие на демонстрацию:

- Мы собрались здесь, чтобы выразить наше несогласие с тем, что демократические основы нашего общества сейчас уничтожаются, как уже была уничтожена румынская экономика, как уже была уничтожена румынская юстиция, но мы не сдаемся, мы готовы бороться за европейские ценности и дальше, мы не собираемся отступать".

- Мы европейцы, мы думаем, как европейцы, мы руководствуемся в поступках европейскими ценностями, но наши лидеры по-прежнему коррумпированы, и те ценности, которые нам дороги, для них вообще ничего не значат.

Румыния председательствует в ЕС до конца июня, с 1-го июля этот пост перейдет к Финляндии.